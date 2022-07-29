Ekipler, yaptıkları incelemeler sonucunda örgüt üyelerinin Yunanistan'a kaçışlarını organize eden 4 şüpheliyi tespit etti. Operasyonda, zanlılardan 3'ü yakalandı. Ayrıca 1 tekne, 1 deniz motoruna el konuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvalık Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 26 Temmuz'da yasa dışı yollarla Yunanistan 'ın Midilli Adası'na kaçarken yakalanan FETÖ üyesi 6 kişiye ilişkin çalışmalarını genişletti.

Kaynak: AA

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçışını organize eden 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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