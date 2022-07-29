FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçışını organize eden 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçışını organize eden 3 şüpheli tutuklandı

29.07.2022 19:32
FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçışını organize eden 3 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan FETÖ mensubu 6 kişinin kaçışını organize ettiği belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'de, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan FETÖ mensubu 6 kişinin kaçışını organize ettiği belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvalık Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 26 Temmuz'da yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçarken yakalanan FETÖ üyesi 6 kişiye ilişkin çalışmalarını genişletti.

Ekipler, yaptıkları incelemeler sonucunda örgüt üyelerinin Yunanistan'a kaçışlarını organize eden 4 şüpheliyi tespit etti. Operasyonda, zanlılardan 3'ü yakalandı. Ayrıca 1 tekne, 1 deniz motoruna el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Ekipler, 1 zanlıyı yakalamaya çalışıyor.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvalık Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi 6 şüphelinin Midilli Adası'na kaçmaya çalıştığı bilgisini almış, eski astsubay ve infaz koruma memuru 6 kişi operasyonla yakalanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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Kaynak: AA

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçışını organize eden 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçışını organize eden 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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