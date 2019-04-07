Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Yasadışı Bahis Operasyonu

Balıkesir'de Yasadışı Bahis Operasyonu

1 saat önce

Balıkesir ve ilçelerinde polis, yasa dışı bahis oynatan iş yerlerine operasyon düzenledi.

Balıkesir'de Yasadışı Bahis Operasyonu, System.String[]
Balıkesir ve ilçelerinde polis, yasa dışı bahis oynatan iş yerlerine operasyon düzenledi. Polis ekipleri operasyon esnasında bin 286 kişiye GBT sorgusu yaparken, çeşitli suçlardan aranan 4 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı 62 ekip ve 199 personel ile il genelinde yasa dışı bahis oynatan iş yerlerine ve kişilere yönelik uygulama yapıldı. Uygulama sırasında 129 ganyan, iddia, internet kafe ve muhtemel yasa dışı bahis oynanacak yerlerde bin 286 kişiye GBT sorgusu yapılırken, 129 iş yeri kontrol edildi. Uygulama sırasında 4 aranan kişi yakalanırken, 1 ganyan bayisine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığından işlem yapıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:33 Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa
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