Balıkesir'de yasak sürecinde sürücülerine ceza yağdı - Son Dakika

BALIKESİR'de 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bin 860 araç denetlenirken, 24 araç trafikten men edildi ve sürücülere toplam 200 bin 386 TL ceza kesildi. Ayrıca sokağa çıkma yasağına uymayan 387 kişiye de para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı 9-10 Mayıs tarihlerinde eş zamanlı trafik denetimi yaptı. Bin 860 aracın denetlendiği uygulamada; 24 araç trafikten men edildi, 398 araç sürücüsüne de 200 bin 386 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 2 gün boyunca il genelinde sokağa çıkma yasağına uymayan 387 vatandaşa da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nu ihlalden 392 ile 3 bin 182 TL arasında değişen miktarlarda para cezası kesildi.