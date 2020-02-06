Balıkesir'de yaşayan Yozgatlılar 'Arabaşı' gecesi düzenliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de yaşayan Yozgatlılar 'Arabaşı' gecesi düzenliyor - Son Dakika

Balıkesir'de yaşayan Yozgatlılar 'Arabaşı' gecesi düzenliyor

6 saat önce

Balıkesir'de yaşayan Yozgatlılar geleneksel hale getirdikleri 'Arabaşı Gecesi' kapsamında toplanıyorlar.

Balıkesir'de yaşayan Yozgatlılar 'Arabaşı' gecesi düzenliyor, System.String[]

Balıkesir'de yaşayan Yozgatlılar geleneksel hale getirdikleri 'Arabaşı Gecesi' kapsamında toplanıyorlar.


Balıkesir'de yaşayan Yozgatlılar Derneği her yıl düzenledikleri geleneksel hale gelen Arabaşı gecesi kapsamında bir araya gelecekler. Yozgatlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sabri Duyar yaptığı çağrıda Balıkesir'de yaşayan tüm Yozgatlı hemşehrilerimiz ve Balıkesir'de yaşayan vatandaşlarımız Cumartesi gecesi Şoförler Odası Sosyal Tesislerinde yapılacak geceye davet ederek, "08 Şubat cumartesi günü Balıkesir Yozgatlılar derneğinin düzenlediği geleneksel Arabaşı gecesinde her yıl olduğu gibi yine Şoförler odası salonunda bir araya geleceğiz. Arabaşı gecesine Valimiz Ersin Yazıcı, Balıkesir ve Yozgat milletvekilleri Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Genel başkanı Ahmet Yılmaz ile Ankara, Bursa, İstanbul, İzmit Yozgatlılar dernekleri başkanları ve birçok STK başkanları, oda başkanları ile çok sayıda Yozgatlıların katılacak" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:23 Kaynak: İHA
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