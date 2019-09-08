Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de "yaya önceliği" denetimi
Son Dakika Güncel Haber

Balıkesir'de "yaya önceliği" denetimi

6 dakika önce

Balıkesir'de polis ekipleri yayalara öncelik uygulaması kapsamında şehrin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Balıkesir'de

Balıkesir'de polis ekipleri yayalara öncelik uygulaması kapsamında şehrin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla başlattığı çalışmalar kapsamında yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce farklı noktalarda yapılan uygulamada 383 araç kontrol edilerek, 121 sürücüye yayalara geçiş hakkı tanımadıkları için toplam 33 bin 169 lira idari para cezası verildi.

Balıkesir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elazığ'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Suudi Arabistan'da Enerji Bakanı Prens Bin Selman oldu Jandarma Komutanı Binbaşı Demir, katıldığı koşuda kalp krizi geçirip öldü Kılıçdaroğlu'na yumurta atan saldırgan adli kontrolle serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 19:41:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de "yaya önceliği" denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]