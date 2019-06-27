Balıkesir'de "yaya önceliği" denetimleri
27 dakika önce
Balıkesir'de "yaya önceliği" denetimi yapan trafik ekipleri, 192 araç sürücüsüne yayalara öncelik vermedikleri, 24 yayaya ise geçitlerde ışıklara uymadıkları gerekçesiyle ceza uyguladı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:53 Kaynak: AA
'de "yaya önceliği" denetimi yapan trafik ekipleri, 192 araç sürücüsüne yayalara öncelik vermedikleri, 24 yayaya ise geçitlerde ışıklara uymadıkları gerekçesiyle ceza uyguladı.
İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından kentte yaya öncelikli trafik bilinci oluşturmak amacıyla denetim yapıldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce farklı noktalarda 31 ekipte 51 personelin katıldığı denetimlerde 528 araç kontrol edilerek, 192 araç sürücüsüne ceza kesildi.
Ayrıca 24 yayaya karşıya geçişlerde ışık ve işaretlerle belirtilen kurallara aykırı davranarak taşıt trafiğini tehlikeye düşürmekten, 22 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan ve 83 sürücüye yaya geçitlerinden geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermemekten toplam 74 bin 60 lira idari para cezası verildi.
Denetimlerde 20 araç ise trafikten menedildi.
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