Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı
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Balıkesir'de yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

40 dakika önce

Balıkesir'de trafik polis ekipleri yaya geçitlerinde "Yaya Önceliği Denetimi" yaptı.

Balıkesir'de yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı, System.String[]

Balıkesir'de trafik polis ekipleri yaya geçitlerinde "Yaya Önceliği Denetimi" yaptı. Uygulamada 164 araç sürücüsüne 48 bin 385 lira para cezası uygulandı.


İçişleri Bakanlığının trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla başlattığı çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Balıkesir il genelinde 26 personel ile yaya geçitlerinde uygulama yapıldı. Balıkesir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce farklı noktalarda yapılan denetimlerde 338 araç kontrol edilerek, 164 araç sürücüsüne yaya geçitlerinden geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermemekten toplam 48 bin 385 lira para cezası kesildi. Denetimlerde 18 araç ise trafikten men edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:36 Kaynak: İHA
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