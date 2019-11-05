Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de yayaya çarpıp kaçan sürücüyü kırık far yakalattı
Son Dakika Güncel Balıkesir'de yayaya çarpıp kaçan sürücüyü kırık far yakalattı

Balıkesir'de yayaya çarpıp kaçan sürücüyü kırık far yakalattı

8 saat önce

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, bir yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü, olay yerindeki kırık farın seri numarasından aracın tespit edilmesi sayesinde yakalandı.

Balıkesir'de yayaya çarpıp kaçan sürücüyü kırık far yakalattı, System.String[]

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, bir yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü, olay yerindeki kırık farın seri numarasından aracın tespit edilmesi sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Y.M.K. idaresindeki 10 F 4152 plakalı hafif ticari araç, Susurluk-Balıkesir kara yolunun 22. kilometresindeki Yıldız kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Türkdönmez'e (60) çarptı.

Türkdönmez olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü ise kaçtı.

Jandarma ekipleri, başlatılan çalışmada olay yerindeki kırık farın seri numarasından aracın markasını belirledi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasından da aracın Karesi ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, durumu polise bildirdi.

Balıkçı halinde bulunan aracın sürücüsü, ekiplerce gözaltına alındı.

Balıkesir, Susurluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:24 Kaynak: AA
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