BALIKESİR - Yaz tatiline hazırlanan ilkokul öğrencileri "su savaşı" yaptı - Son Dakika
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BALIKESİR - Yaz tatiline hazırlanan ilkokul öğrencileri "su savaşı" yaptı

16.06.2022 16:13

Balıkesir'de bir ilkokulun öğrencileri, yarın başlayacak yaz tatili öncesinde "su savaşı" yaparak eğlendi.

Balıkesir'de bir ilkokulun öğrencileri, yarın başlayacak yaz tatili öncesinde "su savaşı" yaparak eğlendi.

Burhan Erdayı İlkokulu öğrencilerine, okulun sosyal medya hesapları ve duyuru panolarından "Su tabancanı, kovanı, şişeni al gel." çağrısında bulunuldu.

Okul bahçesinde toplanan yüzlerce öğrenci, yarın gerçekleştirilecek karne töreni öncesi su tabancalarıyla birbirlerini ıslatarak bir eğitim öğretim yılının stresini attı.

Öğrencilerin coşkusuna Okul Müdürü Mahmut Osta ve öğretmenler de katıldı.

Osta, gazetecilere, çocukların eğitimi, neşesi için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Çok verimli bir yılı geride bıraktıklarını belirten Osta, "Tüm çocuklarımızın yaz tatilini de doyasıya eğlenerek ve kitap okuyarak geçirmelerini diliyorum." dedi.

BALIKESİR - Yaz tatiline hazırlanan ilkokul öğrencileri su savaşı yaptı
BALIKESİR - Yaz tatiline hazırlanan ilkokul öğrencileri su savaşı yaptı
BALIKESİR - Yaz tatiline hazırlanan ilkokul öğrencileri su savaşı yaptı
BALIKESİR - Yaz tatiline hazırlanan ilkokul öğrencileri su savaşı yaptı
BALIKESİR - Yaz tatiline hazırlanan ilkokul öğrencileri su savaşı yaptı
BALIKESİR - Yaz tatiline hazırlanan ilkokul öğrencileri su savaşı yaptı
BALIKESİR - Yaz tatiline hazırlanan ilkokul öğrencileri su savaşı yaptı
BALIKESİR - Yaz tatiline hazırlanan ilkokul öğrencileri su savaşı yaptı
BALIKESİR - Yaz tatiline hazırlanan ilkokul öğrencileri su savaşı yaptı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Yaz tatiline hazırlanan ilkokul öğrencileri 'su savaşı' yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BALIKESİR - Yaz tatiline hazırlanan ilkokul öğrencileri "su savaşı" yaptı - Son Dakika
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