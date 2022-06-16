Çok verimli bir yılı geride bıraktıklarını belirten Osta, "Tüm çocuklarımızın yaz tatilini de doyasıya eğlenerek ve kitap okuyarak geçirmelerini diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BALIKESİR - Yaz tatiline hazırlanan ilkokul öğrencileri 'su savaşı' yaptı - Son Dakika

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