Balıkesir'de yazlık konutların yakınında çıkan sazlık yangını söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de yazlık konutların yakınında çıkan sazlık yangını söndürüldü - Son Dakika

Balıkesir'de yazlık konutların yakınında çıkan sazlık yangını söndürüldü

13 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yazlık konutların yakınındaki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Balıkesir'de yazlık konutların yakınında çıkan sazlık yangını söndürüldü, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yazlık konutların yakınındaki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, göçmen kuşların güzergahında yer alan Dalyan mevkisindeki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye, 2 itfaiye arazözü ve bir su tankeri sevk edildi.

Metrelerce yüksekliğe çıkan duman, Burhaniye ilçesi ile Edremit'e yaklaşık 33 kilometre uzaklıktaki Altınoluk Mahallesi'nden de görüldü.

Molozların da atıldığı alandaki yangın, ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü.

Balıkesir, İtfaiye, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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