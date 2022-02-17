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Balıkesir'de yediemin otoparkından çalınan 9 araç Eskişehir'de bulundu - Son Dakika

Balıkesir'de yediemin otoparkından çalınan 9 araç Eskişehir'de bulundu

17.02.2022 16:01
Balıkesir'de yediemin otoparkından çalınan 9 araç Eskişehir'de bulundu

Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki bir yediemin otoparkından 9 aracın çalınmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki bir yediemin otoparkından 9 aracın çalınmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motor ve şasi numaraları değiştirilen çalıntı araçların kentte bir alanda saklandığı bilgisine ulaştı.

Tepebaşı ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki söz konusu alana operasyon düzenleyen ekipler, toplam değeri 1 milyon lira olduğu değerlendirilen 3 kamyon, 3 kamyonet, 2 traktör ve 1 motosikleti buldu.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Eskişehir, Balıkesir, Savaştepe, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de yediemin otoparkından çalınan 9 araç Eskişehir'de bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de yediemin otoparkından çalınan 9 araç Eskişehir'de bulundu - Son Dakika
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