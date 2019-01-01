Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Yeni İlk İkiz Bebekleri Dünyaya Geldi

Balıkesir'de Yeni İlk İkiz Bebekleri Dünyaya Geldi

1 saat önce

Balıkesir'de 2019'un ilk ikiz bebekleri Atatürk Şehir Hastanesinde dünyaya geldi.

Balıkesir'de Yeni İlk İkiz Bebekleri Dünyaya Geldi, System.String[]
Balıkesir'de 2019'un ilk ikiz bebekleri Atatürk Şehir Hastanesinde dünyaya geldi.


Yeni yılın ilk saatlerinde Ayşe-Şakir Özkal çiftinin biri kız olan ikiz bebekleri normal doğumla dünyaya gözlerini açtı.

Kız bebek 2 kilo 450 gram, erkek ise 2 kilo 850 gram ağırlığında doğarken anne ve bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bu arada aynı saatlerde Halime-Ferhat Baykal çiftinin erkek bebekleri de 2 kilo 900 gram olarak doğdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:13 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Güncel
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