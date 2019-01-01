Balıkesir'de Yeni İlk İkiz Bebekleri Dünyaya Geldi
1 saat önce
Balıkesir'de 2019'un ilk ikiz bebekleri Atatürk Şehir Hastanesinde dünyaya geldi.
Balıkesir
'de 2019'un ilk ikiz bebekleri Atatürk
Şehir Hastanesinde dünyaya geldi.
Yeni yılın ilk saatlerinde Ayşe-Şakir Özkal çiftinin biri kız olan ikiz bebekleri normal doğumla dünyaya gözlerini açtı.
Kız bebek 2 kilo 450 gram, erkek ise 2 kilo 850 gram ağırlığında doğarken anne ve bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bu arada aynı saatlerde Halime-Ferhat Baykal çiftinin erkek bebekleri de 2 kilo 900 gram olarak doğdu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:13 Kaynak: AA
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