Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Yeni Yılın İlk Bebekleri İkiz

Balıkesir'de Yeni Yılın İlk Bebekleri İkiz

15 dakika önce

Balıkesir'de Atatürk Şehir Hastanesinde doğan 2019 yılının ilk bebekleri Ayşe ve Şakir Özkal'ın ikizleri oldu.

Balıkesir'de Yeni Yılın İlk Bebekleri İkiz, System.String[]
Balıkesir'de Atatürk Şehir Hastanesinde doğan 2019 yılının ilk bebekleri Ayşe ve Şakir Özkal'ın ikizleri oldu.

Balıkesir'de yeni yılın ilk saatlerinde ilk doğum Ayşe ve Şakir Özkal'ın çiftinin biri kız, biri erkek olan ikizleri oldu. Atatürk Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, " 30 yaşındaki Ayşe -Şakir Özkal çiftinin ikizleri normal doğumla Atatürk Şehir Hastanesinde dünyaya geldi. Cinsiyetleri kız ve erkek olan ikiz bebeklerimizin mevcut sağlık durumları gayet iyi olup, kız bebeğimiz 2.450 gr/ 49 cm, erkek bebeğimiz ise 2.850 gr/49 cm olarak kayıtlara geçmiştir. Bebeklerimize Allah'tan sağlıklı ömürler diler, annemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.

Aynı saatlerde ikinci doğum olan Halime-Ferhat Baykal çiftinin erkek bebekleri dünyaya geldi ve bebeğin 2900 gr/50 cm olarak dünyaya geldiği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:56 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sinir Krizi Geçiren Bir Kız, Kavgada Erkeğin Saçını Tutarak Uzun Süre Bırakmadı Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti

Büyükada'yı Alevler Sardı: 7 At Telef Oldu! AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 16:11:34. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Yeni Yılın İlk Bebekleri İkiz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]