Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de "Yenidoğan Canlandırma Eğitimi"

Balıkesir'de "Yenidoğan Canlandırma Eğitimi"

43 dakika önce

Balıkesir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından koordine edilen "Yenidoğan Canlandırma Eğitimi" tamamlandı.

Balıkesir'de
Balıkesir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından koordine edilen "Yenidoğan Canlandırma Eğitimi" tamamlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelindeki hastanelerde görevli 24 hekim ve 25 sağlık personelinin katıldığı eğitim üç gün sürdü. Eğitim sonrası Atatürk Şehir Hastanesi doğum salonu, kadın doğum ile ameliyathane ve yenidoğan yoğun bakım servisleri ziyaret edildi.

Kursu başarıyla tamamlayan 7 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 6 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 7 anestezi ve reanimasyon uzmanı, 4 pratisyen hekim, 17 ebe, 6 hemşire, bir acil tıp teknisyeni, 6 hemşire ve bir öğretim üyesine sertifikaları verildi.

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Opr. Dr. Burak Öztop, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de asfiksinin temel bir yenidoğan sorunu olduğunu belirtti.

Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin önemine değinen Öztop, her yenidoğanın yeterli, doğru ve zamanında yapılan resüsitasyona hakkının olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:46 Kaynak: AA

Balıkesir, Yenidoğan, Sağlık
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Uyardı! İstanbul'a Öğle Saatlerinden İtibaren Kuvvetli Yağış Geliyor Tarım İşçisinin Ücretleri Arttı

Başörtüsü Makineye Dolanan Talihsiz Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur'
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 18:29:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de "Yenidoğan Canlandırma Eğitimi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]