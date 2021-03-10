Balıkesir'de "Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı" - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde "Balıkesir Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştayda, küresel iklim değişikliği ve kentler, yeşil ve mavi toparlanma, sağlık sektörünün iklim değişikliğine uyumu, hava kirliliği, suyun sürdürülebilirliği gibi birçok konu uzmanları tarafından ele alındı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çalıştayda yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliğine karşı her zaman çaba içinde olduklarını belirtti.

Yılmaz, "Biz, şehrimizi iklim değişikliğine karşı hazırlamak için tam irade koyuyoruz. Tüm birimlerimizle bu konuya duyarlı olduğumuzu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Çalıştayda daha sonra sırasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Atilla Mutlu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Öztopal sunumlarını yaptı.