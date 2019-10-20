Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de yeşil çizik zeytin yüz güldürdü
Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de yeşil çizik zeytin yüz güldürdü

Balıkesir'de yeşil çizik zeytin yüz güldürdü

11 dakika önce

Balıkesir'de yeşil çizik zeytin yüz güldürdüBALIKESİR - Türkiye'nin en öneli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz haftalarda düşen yağmur zeytinde kaliteyi artırırken, yeşil çizik zeytin hasadına da başlandı.

Balıkesir'de yeşil çizik zeytin yüz güldürdü

BALIKESİR - Türkiye'nin en öneli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz haftalarda düşen yağmur zeytinde kaliteyi artırırken, yeşil çizik zeytin hasadına da başlandı. Yörede kurulan çok sayıdaki elekte tasnif edilen zeytinler salamuralık olarak ayrılırken, ürünün kilogramı da 3,5 ile 4 lira arasında alıcı buluyor.

İlçeye bağlı kırsal mahallelerde kurulan eleklerde tasnif edilen zeytinler, yeşil çizik zeytin olması için havuzlara atılıyor. San yağışların kaliteyi artırdığını anlatan üreticiler, eleklerde peşin ödenen paranın çiftçinin hasat masraflarını karşılamada destek olduğunu anlatırken, zeytinyağı fiyatlarının da maliyetlerin göz önüne alınarak açıklanmasını istedi. Yeşil zeytinin kilogramının 3,5 ile 4 lira arasında alıcı bulması üreticileri sevindirdi. Yeşil zeytin sayesinde cebinin para gördüğünü anlatan Halil Sayar, " Zeytin hasadına başladık. Yeşil çizik zeytini sıyırmaya başladık. İnşallah iyi sonuçlar alacağız. Bu sayede, cebimiz para görmeye başladı. İnşallah, daha da iyi olur. Son yağışlar zeytinde kaliteyi daha da artırdı. Zeytinyağında da iyi bir verim alacağız inşallah" dedi. Avni Çoban da, "Bu gün 4 işçimiz vardı. Zeytini sattık. . Bin 600 lira para aldık. Allah bereket versin" dedi. Zeytin alıcısı Hüseyin Sezen ise, "Zeytinlerimiz bu sene güzel. Yağmur geç düştü ama kaliteyi artırdı. Çiftçinin yüzü güldü. Tane zeytinde fiyatlarımız iyi. İnşallah, yağda da fiyatlar güzel açıklanır. Yeşil zeytin de fiyatlar ortalama 3.70-3.80 lira arasında geziyor. Sezon iyi geçiyor şu anlarda. Zeytinyağı da iyi para yapar da çiftçinin yüzü da çok güler" diye konuştu.

Balıkesir'de yeşil çizik zeytin yüz güldürdü

Balıkesir, Burhaniye, Türkiye, Zeytin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:12 Kaynak: İHA
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