Balıkesir'de yılan paniği: 2 metrelik yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de yılan paniği: 2 metrelik yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı

09.06.2022 10:55

Balıkesir'de yılan paniği: 2 metrelik yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı Balıkesir'in Karesi ilçesinde, Hisariçi mahallesin'de kullanılmayan bir binanın bodrumuna girmek isteyen 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, doğal ortamına bırakıldı.

Balıkesir'de yılan paniği: 2 metrelik yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Karesi ilçesinde, Hisariçi mahallesin'de kullanılmayan bir binanın bodrumuna girmek isteyen 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, doğal ortamına bırakıldı.

Karesi ilçesi Hisariçi mahallesindeki kullanılmayan bir binanın bodrum katına girmeye çalışan yılan son anda fark edildi. Yılanı çevreden geçen vatandaşlar fark ederken bir diğer vatandaş ise itfaiyeden yardım istedi. Gelen ekipler, yılanın evin bodrum katına girmek isterken yakaladıklarını belirledi. Ekiplerin uzun süre çalışması sonucu vatandaşlarında yardım etmesiyle yılan çuvala koyulup Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekiplerince doğal ortamına salınmak üzere yılan olay yerinden uzaklaştırıldı.

Vatandaşlar korku dolu gözlerle izlerken kimi vatandaş itfaiye ekiplerine yardım etti.

Balıkesir'de yılan paniği: 2 metrelik yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı
Balıkesir'de yılan paniği: 2 metrelik yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı
Balıkesir'de yılan paniği: 2 metrelik yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı
Balıkesir'de yılan paniği: 2 metrelik yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı

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Kaynak: İHA

Balıkesir, İtfaiye, Karesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de yılan paniği: 2 metrelik yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de yılan paniği: 2 metrelik yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı - Son Dakika
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