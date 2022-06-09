Karesi ilçesi Hisariçi mahallesindeki kullanılmayan bir binanın bodrum katına girmeye çalışan yılan son anda fark edildi. Yılanı çevreden geçen vatandaşlar fark ederken bir diğer vatandaş ise itfaiyeden yardım istedi. Gelen ekipler, yılanın evin bodrum katına girmek isterken yakaladıklarını belirledi. Ekiplerin uzun süre çalışması sonucu vatandaşlarında yardım etmesiyle yılan çuvala koyulup Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekiplerince doğal ortamına salınmak üzere yılan olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, İtfaiye, Karesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de yılan paniği: 2 metrelik yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı - Son Dakika

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