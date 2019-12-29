Balıkesir'de yılbaşı tedbirleri alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de yılbaşı tedbirleri alındı

6 saat önce

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın talimatıyla il genelinde yeni yıl ile ilgili gerekli önlemler ve tedbirler alındı.

Balıkesir'de yılbaşı tedbirleri alındı, System.String[]

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın talimatıyla il genelinde yeni yıl ile ilgili gerekli önlemler ve tedbirler alındı.


Balıkesir Valiliği, vatandaşların yılbaşını huzur, barış ve güven içinde kutlamalarını sağlamak amacıyla bir dizi önlem aldı. Balıkesir Valilği, yılbaşının huzur, barış ve güvenlik içerisinde kutlanması için kentte gerekli önlemlerin alındığını bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı süresince sorumluluk bölgelerinde, huzur planlarını uygulamaya koyacaklarının vurgulandığı açıklamada, "Emniyet, asayiş tertip ve tedbirlerini aksatmadan sürdürecekler, halkın alışveriş yaptığı yerlerde, kutlama ve eğlence mekanlarında, otogar, istasyon, liman ve şehiriçi otobüs duraklarında yığılma olacağından bu gibi yerlerde en üst düzeyde güvenlik tedbirleri alınacak. Yaya ve motorlu devriyeler ile şehiriçi yollar ve karayolları üzerinde tertip edilecek trafik ekipleri veya timlerinin sayıları arttırılacak. Devriye ve nöbet hizmetleri uygulanacak. Gelecek ihbar ve yardım talepleri için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İtfaiye Müdürlüğü ve UEDAŞ Ekipleri koordineli olarak zamanında olaylara müdahale etmeleri için gerekli önlemleri alacaklar. Sağlık Müdürlüğü yılbaşı süresince vatandaşların sağlıkla ilgili sorunları ve trafik kazalarına anında müdahale etmek üzere sağlık kuruluşlarında yeteri kadar nöbetçi personel görevlendirilecek. Muhtemel elektik arıza ve kesintileri UEDAŞ her an müdehaleye hazır olarak ekiplerini görevlendir iken, Türk Telekom,Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yılbaşı süresince işlerin aksamadan yürütülmesi için yeterli eleman görevlendirilecek, İtfaiye, Zabıta, Su ve Kanalizasyon İşleri, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Belediye Haber Merkezi ve Belediye Danışma Servisi 24 saat süre ile görev yapacaktır. Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları tarafından herhangi bir hava muhalefetine karşı gerekli tedbirler alınacaktır" ifadeleri kullanıldı. - BALIKESİR

Ersin Yazıcı, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:37 Kaynak: İHA
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