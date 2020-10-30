Balıkesir'de yıldırım çarpması sonucu 4 kadın yaralandı - Son Dakika

Balıkesir'de yıldırım çarpması sonucu 4 kadın yaralandı

30.10.2020 21:12
Balıkesir'de yıldırım çarpması sonucu 4 kadın yaralandı, System.String[]

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Çekirdekli Mahallesinde biber toplarken yağan yağmurdan korunmak için sığındıkları ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 4 kadın ağır yaralandı.

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Çekirdekli Mahallesinde biber toplarken yağan yağmurdan korunmak için sığındıkları ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 4 kadın ağır yaralandı.

Bigadiç ilçesi kırsal Çekirdekli Mahallesinde biber toplamaya giden 8 kadın yağmur nedeniyle sığındıkları ceviz ağacının üstüne yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Durumu gören diğer vatandaşların ihbarının ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kadınlardan 4'ü olayı hafif şekilde atlatırken, yaralanan 4 kadın ise ambulanslarla Bigadiç Devlet Hastanesine sevk edildi. İlk müdahalenin ardından durumları ağır olan Feride Erik, Suzan Avcıoğlu, Yasemin Deirel ve Nermin Sevinç, Balıkesir Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların tedavileri sürdürülüyor.


Balıkesir'de yıldırım çarpması sonucu 4 kadın yaralandı
Balıkesir'de yıldırım çarpması sonucu 4 kadın yaralandı
Balıkesir'de yıldırım çarpması sonucu 4 kadın yaralandı
Balıkesir'de yıldırım çarpması sonucu 4 kadın yaralandı
Balıkesir'de yıldırım çarpması sonucu 4 kadın yaralandı

Bigadiç, Ceviz, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de yıldırım çarpması sonucu 4 kadın yaralandı - Son Dakika


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