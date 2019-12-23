Balıkesir'de yıldırım isabet eden camide hasar oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de yıldırım isabet eden camide hasar oluştu - Son Dakika

Balıkesir'de yıldırım isabet eden camide hasar oluştu

6 saat önce

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, fırtına ve yağış nedeniyle yıldırım isabet eden camide hasar meydana geldi.

Balıkesir'de yıldırım isabet eden camide hasar oluştu, System.String[]

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, fırtına ve yağış nedeniyle yıldırım isabet eden camide hasar meydana geldi.

Edremit Körfezi'nde etkili olan şiddetli fırtınanın ardından sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Gömeç'in kırsal Hacı Hüseyinler Mahallesi'nde bulunan bir camiye yıldırım isabet etmesi sonucu cami içindeki elektronik malzemeler ve tesisat zarar gördü. Caminin ve etrafındaki bazı iş yerlerinin camları kırıldı.

Camiye yıldırım isabet ettiği sırada kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralananın olmadığı öğrenildi.

Edremit Körfezi, Balıkesir, Gömeç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:00 Kaynak: AA
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