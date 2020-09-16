Balıkesir'de yılın ahisi, kalfası ve çırağına ödül - Son Dakika

Balıkesir'de yılın ahisi, kalfası ve çırağına ödül

Ahilik kültürünün tanıtılıp yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bu yıl 33'üncüsü kutlanan Ahilik Haftası münasebetiyle Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem ile Birliğe bağlı oda başkanları Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Balıkesir'de yılın ahisi, kalfası ve çırağına ödül, System.String[]

Ahilik kültürünün tanıtılıp yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bu yıl 33'üncüsü kutlanan Ahilik Haftası münasebetiyle Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem ile Birliğe bağlı oda başkanları Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Vali Şıldak kabulde Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından seçilen Yılın Ahi'si seçilen İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayrettin Demirbaş'a plaket verdi.

"Esnaf Toplumun Temel Taşıdır"

Esnafın birlikteliğini, kadirşinaslığını, geçmişine, gelenek göreneklerine sahip çıkışını temsil eden Ahilik Haftasını kutlayan Vali Şıldak; "Bu hafta; gerçekten kültürümüzün en güzel örneklerinden sembol haline gelmiş bir eserdir. Maalesef bu yıl salgın dolayısıyla sınırlı imkanlarla kutluyoruz. Ama önemli olan yaptığınız esnaflık işine, zanaatkarlığa o ruhu yansıtarak, yaşatmaktır. Biz de Balıkesir'de esnafımızla geniş bir ilişki ağı geliştiriyoruz. Toplumun gelişme çizgisine baktığımızda esnaflık; insanların ihtiyaçlarının karşılandığı iş kollarının doğumuna vesile olarak, günümüzün modern şartlarında her tür ihtiyacın karşılandığı bir hal almıştır. Günümüzde de esnaf ve sanatkarlığın ötesine geçilerek her alanda modern hizmetler verilir olmuştur. Esnafımızın bütün bunları geçmişten gelen kültürümüzün bir takım özelliklerini kaybetmeden icra ediyor olması çok önemlidir." dedi.

"Esnaf mahallenin güvencesidir"

Esnafımızın müşteriyle karşılıklı güven duygusu geliştirmesinin önemini vurgulayan Vali Şıldak; "Mahallede bir hırsızlık olduğunda bile onu esnaf çözer. Görgü tanığı olarak polisin ilk bilgi alacağı en güvenilir kişidir. Esnaf orta gelir grubunu temsil eden toplumun temel taşıdır. Bütün bu özellikleriyle, bu bakış açısıyla 'Ahilik Haftası'; toplumdaki kaynaşma, dayanışmanın harmanlandığı o dönemi yaşadığımız bir haftadır. Bu vesile ile de sizlere işlerinizde bol ve bereketli kazançlar diliyor, Ahilik Haftasını tekrar kutluyorum." diye konuştu.

Program dolayısıyla Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin seçtiği; Yılın Çırağı Mutlu Şahin'e plaketini Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, Yılın Kalfası Melek Aslan'a plaketini Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem ve Yılın Ahisi ayrıca Balıkesir İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayrettin Demirbaş'a plaketini Vali Hasan Şıldak verdi. - BALIKESİR

Esnaf ve Sanatkarlar, Balıkesir, Ahilik, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de yılın ahisi, kalfası ve çırağına ödül - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti Yönetimin satmak istediği Belhanda, Galatasaray'dan 3 sezon daha kontrat talep etti İş kadını Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı! Tabutundaki Osmanlı Sancağı dikkat çekti İYİ Partili Vekil Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na çağrı: Lütfen bu yanlışı düzeltin Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Doğal gazda HES kodu uygulaması başlıyor Doğal gazda HES kodu uygulaması başlıyor         
16:11
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu         
14:09
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Son Dakika! Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı Son Dakika! Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı         
13:34
Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi         
13:10
Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı         
12:58
İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor         
12:19
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın         
12:00
KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak         
11:13
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
Evli kadına kafayı takmıştı! Ev hapsi cezasına savcı itiraz etti, tacizci tutuklandı Evli kadına kafayı takmıştı! Ev hapsi cezasına savcı itiraz etti, tacizci tutuklandı         
11:00
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 17:14:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de yılın ahisi, kalfası ve çırağına ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei