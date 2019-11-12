Balıkesir'de yoğun sis

Balıkesir'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Balıkesir- Edremit karayolunda sabah saatlerinden itibaren sis oluştu. İvrindi ilçesinde başlayan sis Balıkesir girişine kadar sürdü. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesiyle sürücülere zor anlar yaşatan sis, güneşin kendisini göstermesiyle öğlen saatlerinde etkisini kaybetti.