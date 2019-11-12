Balıkesir'de yoğun sis
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Balıkesir'de yoğun sisBalıkesir'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:02 Kaynak: DHA
Balıkesir'de yoğun sis
Balıkesir'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
Balıkesir- Edremit karayolunda sabah saatlerinden itibaren sis oluştu. İvrindi ilçesinde başlayan sis Balıkesir girişine kadar sürdü. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesiyle sürücülere zor anlar yaşatan sis, güneşin kendisini göstermesiyle öğlen saatlerinde etkisini kaybetti.
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