Balıkesir'de yoğun sis
7 saat önce
Balıkesir-Çanakkale kara yolunda yoğun sis etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:18 Kaynak: AA
Balıkesir- Çanakkale kara yolunda yoğun sis etkili oluyor.
Kara yolunun 40. kilometresinden itibaren görülen sis, Balıkesir kent merkezinde bazı kesimlerde de etkisini gösteriyor.
İl merkezini Edremit Körfezi'ne bağlayan kara yolunda görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zorluk yaşıyor.
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