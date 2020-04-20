Son Dakika › 3. Sayfa › Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı - Son Dakika
Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı
6 saat önce
Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı Balıkesir'in Edremit ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi.
Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker yaralandı, zanlılar olay yerinden kaçtı.
Edremit ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker yaralandı, zanlılar ilçe merkezine kaçtı. Jandarma ve polis ekiplerinin birlikte kıstırdığı şahıslar ile bölgede sıcak çatışma yaşanırken zanlılardan 2 kişinin yaralandığı iddia edildi. Olay yerine bordo bereli askerler ile özel harekat polislerinin de geldiği belirtildi. Zanlıların etkisiz hale getirildikleri de ilk gelen bilgiler arasında yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 01:01 Kaynak: İHA
Son Dakika Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı: Biri ağır iki asker yaralı