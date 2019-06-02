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Balıkesir'de yol kontrolünde FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı

40 dakika önce

BALIKESİR'in İvrindi ve Altıeylül ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye oldukları suçlamasıyla aranan 2 şüpheli, yakalandı.

Balıkesir'de yol kontrolünde FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı, System.String[]
BALIKESİR'in İvrindi ve Altıeylül ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye oldukları suçlamasıyla aranan 2 şüpheli, yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle kent genelinde yol kontrolü yapıyor. Bu kapsamda  İvrindi ilçesinin Gökçeyazı Mahallesi'nde yapılan kontrolde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında arama kararı bulunan M.D. yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.D. mahkemece tutuklanarak, Balıkesir Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Altıeylül ilçesi Pamukçu Mahallesi'nde yapılan kontrollerde de hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltı kararı buıunan H.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan H..Ç.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:52 Kaynak: DHA
İvrindi, Balıkesir, Güncel
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