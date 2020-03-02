Balıkesir'de yolcu minibüsü kamyonla çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de yolcu minibüsü kamyonla çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'de yolcu minibüsü kamyonla çarpıştı: 7 yaralı

6 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Balıkesir'de yolcu minibüsü kamyonla çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, Edremit ilçesinde Zeytindalı kavşağında meydana geldi. Edremit- Akçay arasında yolcu taşıyan Selahattin Kul'un kullandığı 10 M 1551 plakalı dolmuşla, Ersan Dündar yönetimindeki 10 RK 159 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada minibüs ve kamyondaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin müdahalesiyle minibüste sıkışan 1 yaralı içerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


- Balıkesir
Balıkesir, Edremit, Akçay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:37 Kaynak: DHA
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