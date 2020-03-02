Balıkesir'de yolcu minibüsüyle kamyon çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de yolcu minibüsüyle kamyon çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'de yolcu minibüsüyle kamyon çarpıştı: 7 yaralı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Balıkesir'de yolcu minibüsüyle kamyon çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edremit ile Akçay ilçeleri arasında yolcu taşıyan Selahattin Kul idaresindeki 10 M 1551 plakalı minibüs, Zeytindalı kavşağında karşı yönden gelen Ersan Dündar'ın kullandığı 10 RK 159 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı.

Minibüsteki yaralılardan biri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:22 Kaynak: AA
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