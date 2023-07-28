Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Beton Mikserine Çarptı: 44 Yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Beton Mikserine Çarptı: 44 Yaralı

28.07.2023 11:31

Balıkesir'de İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü beton mikserine çarptı. Kazada 44 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve otobüs sürücüsü ile muavinin durumu ciddiyetini koruyor. Kaza nedeniyle yol bir süre tek yönden sağlandı.

Balıkesir'de, İstanbul- İzmir Otoyolu'nda yolcu otobüsünün beton mikserine çarpması sonucu 44 kişi yaralandı.

İstanbul yönüne seyir halindeki Ayhan Karadeniz idaresindeki 34 LAJ 55 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Karesi ilçesi kırsal Fethiye Mahallesi mevkisinde Mehmet Sayit Güngör'ün kullandığı 35 HA 3549 plakalı beton mikserine arkadan çarptı.

Sürücüler ile otobüsteki muavin, yedek şoför ve 40 yolcunun yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan otobüs sürücüsü Ayhan Karadeniz ile muavin Emir Metin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yolda bir süre tek yönden sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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