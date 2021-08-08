Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı - Son Dakika

Şıldak, yaralıların ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının da kente gelmeye başladığı belirterek cenaze nakil işlemlerinin sürdüğünü, yaralıların da ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

Kazanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak , kentteki 5 hastaneye kaldırılan yaralıları da ziyaret etti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 yaralı da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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