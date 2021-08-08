Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 yaralı (6) - Son Dakika

CENAZELER TESLİM EDİLDİ

Balıkesir'de sabaha karşı meydana gelen kazada hayatını kaybeden 15 yolcunun cenazeleri, hastanelerde yapılan teşhis sonrası yakınlarına teslim ediliyor. Kazada yaşamını yitirenlerin yakınları teşhis için Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne çağrıldı. Hastanedeki 7 cenazenin teşhis işlemleri tamamlanırken, bir cenaze ise ailesine teslim edildi. Hastane morgu önünde bekleyen, hayatını kaybeden yolcuların yakınları fenalık geçirdi, gözyaşlarına hakim olamadı.