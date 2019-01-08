Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Yolcu ve Sürücülere Sıcak Çorba İkramı

Balıkesir'de Yolcu ve Sürücülere Sıcak Çorba İkramı

1 saat önce

Balıkesir'de polis ekipleri ile Karayolları görevlileri sürücülere ve yolculara sıcak çorba dağıttı.

Balıkesir'de Yolcu ve Sürücülere Sıcak Çorba İkramı, System.String[]
Balıkesir'de polis ekipleri ile Karayolları görevlileri sürücülere ve yolculara sıcak çorba dağıttı.

Kış şartlarının artık tamamen kendini hissettirdiği şu günlerde kontrollerini yoğunlaştıran Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü görevlileri Balıkesir- Akhisar kara yolunda araçları durdurup sürücülere ve yolculara sıcak çorba ikramında bulunarak, hayırlı yolculuklar diledi.

Vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunduklarını kaydeden Karayolları 141. Şube Şefi Sadettin Demiraslan, "Çalışmalarımız hassasiyetle devam edecek" dedi.

Gece sıcaklıklar düşük olduğu için don ve buzlanmaya karşı vatandaşların tedbirli olmalarını isteyen Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise, "Emniyet Müdürlüğü olarak trafik kontrolleri kapsamında kırmızı ışık, hız, radar ve alkol gibi denetimleri zaten yıl boyunca çok sık yapıyoruz. Kış döneminin başladığı, yağışların başladığı ve soğukların arttığı, görüş mesafesinin düştüğü bu günlerde kış uygulamalarına ağırlık veriyoruz. Ağırlık verdiğimiz konularda şoförlerin dikkatli olmaları ve araçların donanımını nizami olarak yerine getirmelerini istiyoruz. Kış dönemlerinde kazaların azalmasına yönelik bir çalışma yapıyoruz. Sürücülere hayırlı yolculuklar dileyerek, çorba ikram ediyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:45 Kaynak: İHA

Akhisar, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Balıkesir, Güncel
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