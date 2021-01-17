Balıkesir\'de yollar kardan kapandı, sokak hayvanları ile ihtiyaç sahipleri unutulmadı

Balıkesir il genelinde etkili olan kar yağışı şehrin meydanları ile yüksek kesimlerinde kartpostallık görüntülere neden olurken; ulaşımı olumsuz etkiledi. Aralıksız yağan kar nedeniyle kent merkeziyle kırsal bölgeleri birbirine bağlayan yollarda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Savaştepe Akhisar, Dursunbey'in kırsal mahalleri, Kepsut, Balıkesir ile Edremit karayolu trafiğe kapandı. Karayolları ile Büyükşehir ve İlçe Belediyesi ekipleri kapanan yolları kar küreme ve tuzlama çalışmaları ile açtı. Gün boyu görevliler, kapanan yolları açarken; trafik ekipleri de sürücüleri, takip mesafesine dikkat edip, zincirsiz ve kar lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.
SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
Balıkesir'de Türk Kızılay gönüllüleri, Dursunbey ilçesinde 9 mahallede ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımında bulunurken sokak hayvanları da unutulmadı. Belli noktalara sokak hayvanlarının beslenmesi için kuru mama bırakıldı. Meteoroloji tarafından soğuk havaların bir süre daha devam edeceği bildirilirken, kentin sembol meydanları ile yüksek kesimleri kar altında kaldı. Beyaz örtüye bürünen kent fotoğrafçılar için kartpostalları aratmayan görüntüleriyle dikkat çekti.
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