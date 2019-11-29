Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de yöresel lezzetler festivali
Son Dakika Güncel Balıkesir'de yöresel lezzetler festivali - Son Dakika

Balıkesir'de yöresel lezzetler festivali

6 saat önce

Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen Altıeylül Yöresel Lezzetler Festivali'nde kentin zengin mutfağının unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetleri beğeniye sunuldu.

Balıkesir'de yöresel lezzetler festivali, System.String[]

Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen Altıeylül Yöresel Lezzetler Festivali'nde kentin zengin mutfağının unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetleri beğeniye sunuldu.

Balıkesir Öğretmen Evinde gerçekleştirilen etkinlikte, kaybolmaya yüz tutmuş tabutma böreği, göbete, kaşnika böreği, tavuklu koca kulak, Balıkesir kaymaklısı, çil börek ve nogay çayı, çullama, paşa topu, peynirli patlıcan, saçaklı mantı gibi Balıkesir'in zengin mutfağının bir çok lezzet yer aldı.

Yörenin kadınlarınca hazırlanan yemekler, ilgi çekti.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, festivalin bu yıl üçüncü kez yapıldığını kaydederek, "Şehrimizin zengin mutfağının lezzetlerini tanıtmanın, geçmişten günümüze kültür mirasımız olmuş 48 çeşit yemeği tekrar yaşatmanın mutluluğunu ve gururunu taşıyoruz." dedi.

Altıeylül, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 ülkeye büyükelçi atadı
Öğretmenlere müjde: Ara tatil için de ek ders ücreti Resmi Gazete'de Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir Son dakika: Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammı talebiyle ilgili konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 16:02:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de yöresel lezzetler festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]