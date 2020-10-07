Balıkesir'in Edremit ilçesinde halatı kopan yük asansörünün düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gazicelal Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki bir iş yerinin üst katına yük indirip çıkartmak amacıyla kullanılan asansörün halatı koptu.
Düşen asansörde bulunan iş yeri çalışanı Hasan Özcan yaralandı. Özcan, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de yük asansörü düştü: 1 yaralı - Son Dakika