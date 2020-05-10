Balıkesir'de yük taşıyan araçlar denetlendi - Son Dakika

Balıkesir'de yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yük taşıyan araçların kazalara neden olan eksikliklerinin tespit edilmesi ve sürücülerin dikkat ve hassasiyetini en üst düzeyde tutarak trafik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla kontroller gerçekleştirdi.

İl genelinde yapılan uygulamalarda denetlenen 3 bin 829 araçtan 115'inin sorumlularına toplam 63 bin 103 lira ceza kesildi. Bu araçlardan 35'i ise trafikten menedildi.

Ekiplerin denetimlerinin süreceği bildirildi.