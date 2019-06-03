Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Yunus timleri uyuşturucuya geçit vermiyor
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Balıkesir'de Yunus timleri uyuşturucuya geçit vermiyor

22 dakika önce

Balıkesir'de bir ihbarı değerlendiren motosikletli polis timleri bir araçta yaptıkları aramada 52 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi.

Balıkesir'de Yunus timleri uyuşturucuya geçit vermiyor, System.String[]
Balıkesir'de bir ihbarı değerlendiren motosikletli polis timleri bir araçta yaptıkları aramada 52 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi. Olayda yakalanan 3 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'de Karesi İlçe Kaymakamlığı önünde 34…. plakalı araç içerisinde şüpheli şahısların bulunduğu haberini alan motosikletli polis timleri aracı istasyon kavşağında durdurdu. Yapılan inceleme sonucunda 52 adet uyuşturucu nitelikli hap elde edildi. Ayrıca araç trafikten men edilerek oto parka çekildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile E.A., İ.U. ve B.K.O adlı şahıslar ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:31 Kaynak: İHA
Karesi, Polis, Balıkesir, 3. Sayfa
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