Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Yunuslar silahlı şahısları yakaladı
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de Yunuslar silahlı şahısları yakaladı

Balıkesir'de Yunuslar silahlı şahısları yakaladı

1 saat önce

Balıkesir'de motosikletli polis timleri yunuslar, görevleri sırasında durumundan şüphelendikleri şahıslardan 3 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.

Balıkesir'de Yunuslar silahlı şahısları yakaladı, System.String[]

Balıkesir'de motosikletli polis timleri yunuslar, görevleri sırasında durumundan şüphelendikleri şahıslardan 3 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, motosikletli polis timleri, şüphelenerek durdurdukları şahısların üzerinde 3 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Yunus polislerinin yakaladığı 1 şahsın 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve silahla yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:15 Kaynak: İHA
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