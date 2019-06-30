Balıkesir'de Yunuslar suçlulara göz açtırmıyor
55 dakika önce
Balıkesir'de motosikletli polis timleri yunuslar, suç ve suçlular ile mücadeleye büyük destek veriyor.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:20 Kaynak: İHA
'de motosikletli polis timleri yunuslar, suç ve suçlular ile mücadeleye büyük destek veriyor. Yunus polisleri, görevleri sırasında yapılan bir aramada 115 adet uyuşturucu hap, 2 adet bıçak ile 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisini yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü
motosikletli Polis
Timleri Yunusların dikkatli çalışmaları neticesinde şüphelenerek durdurdukları O.A. ve C.N. adlı şahıslardan 115 adet uyuşturucu hap ve 2 bıçak ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden birisinin 3 ayrı suçtan dolayı 2 yıl 9 ay hapis cezası bulunduğu yapılan sorgulamada anlaşıldı. Yakalanan O.A. ve C.N. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerine teslim edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR
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