Balıkesir'de Yunuslar suçlulara göz açtırmıyor
1 saat önce
Balıkesir'de motosikletli polis timleri, şüphelendikleri bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:47 Kaynak: İHA
'de motosikletli polis timleri, şüphelendikleri bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis
timi yunuslar şüphelenerek durdurdukları araç içerisindeki B.A.'da 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 1 adet 6.35 mm çapında dolu fişek ele geçirdi. Yunus timlerinin yakaladığı B.A. Bahçelievler Polis Merkezi
görevlilerine teslim edilerek hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
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