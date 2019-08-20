Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Yunuslar suçlulara göz açtırmıyor
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Balıkesir'de Yunuslar suçlulara göz açtırmıyor

1 saat önce

Balıkesir'de motosikletli polis timleri, şüphelendikleri bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Balıkesir'de Yunuslar suçlulara göz açtırmıyor, System.String[]
Balıkesir'de motosikletli polis timleri, şüphelendikleri bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis timi yunuslar şüphelenerek durdurdukları araç içerisindeki B.A.'da 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 1 adet 6.35 mm çapında dolu fişek ele geçirdi. Yunus timlerinin yakaladığı B.A. Bahçelievler Polis Merkezi görevlilerine teslim edilerek hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:47 Kaynak: İHA
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