Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Yunuslar şüphelilere göz açtırmıyor
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Balıkesir'de Yunuslar şüphelilere göz açtırmıyor

1 saat önce

Balıkesir'de Motorize Yunus Polis Timleri suçlulara göz açtırmıyor.

Balıkesir'de Yunuslar şüphelilere göz açtırmıyor, System.String[]

Balıkesir'de Motorize Yunus Polis Timleri suçlulara göz açtırmıyor. Yunus ekipleri çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu madde bulunan toplam 7 kişiyi yakaladı.


Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği (Yunus Timleri), sorumluluk bölgesinde suça ve suçluya geçit vermedi. Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne bağlı unsurlarca gün içerisinde yapılan kontrollerde, "Nafaka Hükümlerine Uymamak" suçundan aranan 1 kişi ile "Bıçak veya Diğer Ateşli Silahları İzinsiz Olarak Satma-Satın Alma-Taşıma veya Bulundurma" suçundan aranan 1 kişi olmak üzere 2 aranan kişi ve ayrıca 5 kişiden toplam 185 adet uyuşturucu-uyarıcı nitelikte hap ve 7 gr. esrar maddesi ele geçirdi.


Yakalanan kişiler ile gerekli işlemler için ve suç unsurları birlikte ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:48 Kaynak: İHA
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