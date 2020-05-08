Balıkesir'de yurttaki karantina süresi dolan 164 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kazakistan'dan getirilerek Balıkesir'deki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurduna yerleştirilen 164 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 164 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Türk vatandaşları, otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, verdikleri hizmetlerden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, vatandaşların evlerine memnun döndüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla 164 Türk vatandaşı, Kazakistan'dan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na getirilerek Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.