Balıkesir'de Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi - Son Dakika

Balıkesir'de "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" adlı projesi kapsamında kurulan portatif yüzme havuzlarında, hem geleceğin şampiyon yüzücüleri yetişiyor hem de yaz tatilini değerlendirmek isteyen çocuklar yüzme öğreniyor.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Okran ile Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Spor Toto Karesi Park Tesisleri'ndeki portatif yüzme havuzunda, çocuklarla bir araya geldi.

Okran, burada yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığının gerçekleştirdiği projeyle kurulan portatif havuzda, yüzme öğrenen çocuklarla sohbet ettiklerini söyledi.

Çocukların mutluluğunun enerji verdiğini belirten Okran, "Bu projeyi gerçekleştirerek, sporu tabana yayan, çocuklarımıza bu mutluluğu yaşatan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." dedi.

Arıcıoğlu ise yüzme sporunun önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Erken yaşta yüzmeye başlayıp bunu bir yaşam tarzı haline getirmenin sağlığa son derece olumlu etkileri olduğu biliniyor. Vücudun tamamını çalıştırıp kas ve kemikler, kalp ve ruh sağlığı üzerinde iyileştirici etkilere sahip olan yüzme sporuna çocuğunuzu küçük yaşta alıştırmak, ona sağlıklı bir yaşam sunmanın anahtarlarından biri. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile ne kadar çok çocuğumuza ulaşabilirsek sağlıklı bir neslin yetişmesi hedefine o kadar çok yaklaşırız. 8-13 yaş grubu ücretsiz ve hijyenik şartlarda uzman eğitmenlerin verdiği yüzme kurslarına tüm çocuklarımızı bekliyoruz."