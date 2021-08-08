Balıkesir'de 'Z Kuşağı' aromatik bitkileri tanıdı, parfüm yaptı - Son Dakika

Balıkesir'de 'Z Kuşağı' aromatik bitkileri tanıdı, parfüm yaptı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, TUBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı tarafından desteklenen Z Kuşağı Bilimle Doğaya Bağlanıyor projesi devam ederken, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'ne giden 30 öğrenci, aromatik bitkileri tanıdı ve bitkilerde doğal parfüm yaptı. Balıkesir'in değişik ilçelerinden gelen 7.sınıf öğrencisi 15'i kız 15'i erkek toplam 30 öğrenci 4 günü doğada 4 günü de şehirde olmak üzere 8 günlük eğitime katılıyor.

Öğretmen Ferhat Baran'ın yürütücüsü olduğu 'Z Kuşağı Bilimle Doğaya Bağlanıyor Projesi', gelecekte söz sahibi olacak kuşakların okul dışı öğrenme ortamlarında doğanın yapısını, çeşitliliğini ve işleyişini kavramalarını sağlayacak etkinlikler içeriyor. Bu amaçla, katılımcılar Kazdağları ve Edremit Körfezi çevrelerindeki uygun alanlarda bitki florası, hayvan faunası, biyolojik çeşitlilik, jeomorfolojik oluşumlar ve astronomi ile ilgili etkinliklere katılıyorlar. 2-10 Ağustos tarihlerinde uygulanan projede, 3 uzman, 25 eğitmen ve 5 rehber öğretmen görev alırken, 51 ayrı etkinlik yapılıyor. Projenin ilk 4 gününde, Çanakkale'nin Ayvalık ilçesi Asos sahili ve Kazdağı gezileri düzenlenirken, 5.günü de Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'ne gelen öğrenciler, burada aromaterapi eğitimi aldı ve doğal bitkilerden parfüm yapımını öğrendi. BAÇEM'de öğrencilere aromaterapi eğitimi verilirken, tıbbı ve aromatik bitkiler de tanıtıldı. Öğrencileri ağırlamaktan mutlu olduklarını anlatan BAÇEM Müdür Nazım Tanrıkulu, "Bu gün Z Kuşağı Bilimle Doğaya Bağlanıyor projesi kapsamında öğrencilerle bir takım etkinlikler yaptık. Öğrenciler, aromatik bitkileri tanıdılar ve doğal parfüm yapımını öğrendiler. Bu ağırladığımız ikinci öğrenci gurubu oldu. Bu tür projelere destek oluyoruz" dedi. Projede görev alan Umutcan Coşkun da," Bu etkinlik çok hoşuma gitti. Seneye olursa gene katılırım. Çok güzel bir projeydi" dedi. Ege Derin Göller ise, "Burada bir çok yeni şey öğrendik. Kendimizi geliştirdik. Doğayla iç içe gün geçirdik. Mutluyum" dedi. Nursu Bahar Seyfi de," Bu gün BAÇEM'e geldik. Projede olmaktan çok mutluyum. Z Kuşağını eni iyi şekilde temsil edeceğimizden eminim" dedi. Proje yürütücü öğretmen Ferhat Baran da, "TUBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları tarafından desteklenen Z Kuşağı Bilimle Doğaya Bağlanıyor projesini Burhaniye de gerçekleştiriyoruz. Eğitimlerimizin 4 günü doğada, 4 günü de şehirde gerçekleşiyor. Bu gün de, Balıkesir Çifti Eğitim Merkezine geldik. Bu güne kadar Asos ve Kaz dağlarında geziler düzenledik. Doğanın içinde, müzik ve resimle ilgili etkinlikler yaptık. Bu gün de BAÇEM'de aromaterapi eğitimi verildi. Doğal bitkilerle parfüm yapımını öğrendik. Biyoplastik çalışması yaptık. Z Kuşağı dediğimiz teknoloji kuşağını doğayla bütünleştirmeye çalıştık. Bunu gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü, onların yüzlerindeki mutluluğu gördüğümüzde bunu çok net anlıyoruz" dedi.