Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Zabıta Haftası kutlandı
Son Dakika Güncel Haber

Balıkesir'de Zabıta Haftası kutlandı

1 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Altıeylül Belediyesi ve Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüklerinin organizasyonunda, Zabıta Teşkilatı'nın 193. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Balıkesir'de Zabıta Haftası kutlandı, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Altıeylül Belediyesi ve Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüklerinin organizasyonunda, Zabıta Teşkilatı'nın 193. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende; saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.


Atatürk Anıtında düzenlenen törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Ercan Gezgin "Halkımız için 7/24 özveriyle çalışan Zabıta Teşkilatımızın bugün 193. kuruluş yıl dönümü. Arkadaşlarımız, halkımızın; esenlik, huzur ve refahı için fedakarca çalışıyorlar, bu yüzden onları tebrik ediyorum. Kolay değil, 7/24 bu şehrin düzenini sağlıyorlar. Zabıta olmadığı zaman düzensizlik ortaya çıkıyor. Hakikaten fedakarca çalışıyor ekiplerimiz bunun için her birine ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.


Her yıl 1-7 Eylül günleri arasında kutlanan "Zabıta Haftası" dolayısıyla düzenlenen törene; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Ercan Gezgin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta İdare Şube Müdürü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Şube Müdürü İsmail Erdoğan, Karesi Belediyesi Zabıta Müdürü Cem Yılmaz ile Büyükşehir, Altıeylül ve Karesi Belediyelerinin zabıta ekipleri katıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Karesi, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zabıtanın engelli oğluna küfrettiği mısır satıcısı, baygınlık geçirdi
Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı Bakan Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız Oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen anneden HDP'li yöneticilere soğuk duş: Başlarım sizin Kürdistan davanıza

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 15:58:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Zabıta Haftası kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]