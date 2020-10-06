Balıkesir'de zeytin ağacına çarpan traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde traktörün zeytin ağacına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mashar Erçetin idaresindeki 10 ADP 442 plakalı traktör, kırsal Yaylaönü Mahallesi Germe Dere mevkisindeki zeytin ağacına çarparak devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Erçetin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:51 - Kaynak: AA
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