Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de zeytin ağacından düşen milli sporcu ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Balıkesir'de zeytin ağacından düşen milli sporcu ağır yaralandı - Son Dakika

Balıkesir'de zeytin ağacından düşen milli sporcu ağır yaralandı

7 saat önce

Balıkesir'de, zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Yürüyüş Milli Takımı başantrenörü ve milli sporcu Sabahattin Tatar, ağır yaralandı.

Balıkesir'de zeytin ağacından düşen milli sporcu ağır yaralandı, System.String[]

Balıkesir'de, zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Yürüyüş Milli Takımı başantrenörü ve milli sporcu Sabahattin Tatar, ağır yaralandı.

Ayvalık ilçesi Murateli Mahallesi'ndeki bahçesine giden Tatar, zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Sabahattin Tatar'ı Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Tatar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Balıkesir, Tatar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:36 Kaynak: AA
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