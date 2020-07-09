Balıkesir'de zeytin ağaçları saksıya girdi - Son Dakika

Balıkesir'de zeytin ağaçları saksıya girdi

Balıkesir'de zeytin ağaçları saksıya girdi Burhaniye ilçesinde, dış mekan süs bitkileri ve çiçek üretimi yapan emekli banka müdürü Yunus Göç'ün saksılara diktiği zeytin ağaçları ilgi gördü.

Balıkesir'de zeytin ağaçları saksıya girdi

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BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, dış mekan süs bitkileri ve çiçek üretimi yapan emekli banka müdürü Yunus Göç'ün saksılara diktiği zeytin ağaçları ilgi gördü. Çeşitli nedenlerde sökülen 10 ile 20 yıllık zeytin ağaçları dev saksılara dikilirken, yurdun değişik yerlerine gönderiliyor.

Türkiye'de, Orman İdaresinden sonra en büyük fıstıkçamı üreticisi olan 70 yaşındaki Yunus Göç, çeşitli nedenlerde yerlerinden sökülen zeytin ağaçlarını saksılara dikerek odun olmaktan kurtardı. Saksılarda kök salan ve dal yapan ağaçlar yoğun ilgi gördü. Zeytinlerin bazılarının süs ağacı olarak kullanıldığını anlatan Yunus Göç, "Bu şekilde saksıların içinde dal ve yaprak yaptırıyoruz. Bazıları süs ağacı olarak kullanıldığından şekil veriyoruz. Genelde 10 ile 20 yıllık ağaları saksılara dikiyoruz. Daha büyük olanları kaldırmak zor oluyor. Çok büyük olunca kaldırmak için vinç gerekiyor. Bunun için 10 ile 20 yıllık ağaçları tercih ediyoruz"

Göç "Şu gördüğünüz üzerinde meyvesi olan ağaçları Türk Sanat Müziği Sanatçısı Yüksel Uzel istemişti. Ona ayırdık. Vasıta bulamadığımız için şimdilik bekletiyoruz. Genelde insanlar bahçelerinde zeytin ağaçlarını bulundurmaya başladılar. İstanbul'da zeytin ağacı olmazdı. İklim değişikliği nedeniyle İstanbul'da da zeytin ağacı yetişmeye başladı. Genelde İstanbul'dan büyük talep var. Biz bunları saksılara dikiyoruz. Genelde meyve dolu olan ağaçlar daha çok ilgi görüyor" dedi.

Burhaniye, Balıkesir, Zeytin, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir'de zeytin ağaçları saksıya girdi - Son Dakika
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