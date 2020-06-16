Balıkesir'de zeytin bahçelerinde yangın - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytinlik alanda öğlen saatlerinde çıkan yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Ağacık Mahallesi'nde öğlen saatlerinde zeytin bahçelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Havanın rüzgarlı olması sebebiyle yangın kısa sürede büyüdü. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter ile havadan, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 3 su tankeri ve Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine ait 3 arazöz ile de karadan yangına müdahale edildi. 50 kişilik yangın ekibine Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis, Burhaniye Şefi Ekrem Türk ve Ayvalık Şefi Deniz Meltem de nezaret etti. Köylülerin de müdahalesiyle 5 saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları akşam saatlerinde tamamlandı. Yangında ilk belirlemelere göre 5 hektar alan zarar görürken, yüzlerce zeytin ağacı ve arazinin yakınınında bulunan kızılçam ağaçları yandı.



Ağacık Mahallesi sakinlerinden Yakup Tunca, "Zeytinler zarar gördü. Kıyılardakiler alevlerden yandı. Allah'tan geldi bu iş. Çevrede kekik toplayanlar var. Mutlaka biri dikkatsizlik yaptı. Allah'tan müdahale edildi de yangın büyümedi" dedi. - BALIKESİR