Balıkesir'de zeytin ilaçlamasında dron kullanılmaya başlandı - Son Dakika
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Balıkesir'de zeytin ilaçlamasında dron kullanılmaya başlandı

13.04.2022 11:08

Balıkesir'de zeytin ilaçlamasında dron kullanılmaya başlandı Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, ilk kez dronla ilaçlama yapıldı.

Balıkesir'de zeytin ilaçlamasında dron kullanılmaya başlandı

BALIKESİR - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, ilk kez dronla ilaçlama yapıldı. Hasan Ustabaşına ait 15 dekarlık alana yapılan uygulama yoğun ilgi görürken, çiftçilerin işinin kolaylaşacağı açıklandı.

İlçenin Kızıklı yolu mevkiindeki Hasan Ustabaşı'na ait zeytinlikte dronla yapılan azot fosfat uygulaması ilgi gördü. Bir özel firmaya ait Ziraat Mühendislerinin kontrolünde yapılan uygulamayı çiftçiler de izledi. İlk defa dronla ilaçlama yaptırdığını anlatan 80 yaşındaki Hasan Ustabaşı, ülkede böyle bir uygulamanın yapılmasının kendini mutlu ettiğini söyledi.

50 yıl Almanya da çalıştığını anlatan 80 yaşındaki Hasan Ustabaşı, " Bu gün aşağı yukarı 15 dönüme dronla ilaç atıyoruz. Bu teknik benim hoşuma gitti. Ülkede böyle bir şeyin olması beni mutlu etti. Aslında beklemediğim bir şeyle karşılaştım. Bir sürpriz oldu benim için. 30 litrelik deposu ile dron bahçemde zeytinlere ilaç atmaktadır. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Ziraat Mühendisi İHA-1 PiLotu Erdem Aslan da, " Burhaniye bölgesinde görevimizi gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Zeytinde şu an yaprak gübresi olarak azot fosfat uygulaması yapıyoruz. Dronla çiftçilerimize çok büyük kolaylık sağlıyoruz bu şekilde. Yamaçlık arazilerini kolaylıkla dronla ilaçlama yapıyoruz. Homojen bir şekilde dağılım sağlayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Firma Sahibi Leon Biryoti ise, "TDT Tarımsal dron teknolojileri olarak Burhaniye de bir zeytin bahçesindeyiz. Zeytin bahçesine fosfat uygulaması yaptık azotla birlikte. Çiftçimiz Hasan bey yapılan uygulamalardan son derece memnun. Biz de 1949 yılından beri Türkiye de faaliyet gösteren Beybi eldivenleri firmasının bir kuruluşu olarak tarıma, çiftçiye ve ziraate destek vermeye çalışıyoruz. Burada yapılan uygulamadan herkes son derece memnun kaldı. Biz de sonuçtan memnunuz. Bölge çiftçileri zeytinde ve diğer uygulamalarda bizimle çalışmak ister" diye konuştu.

Balıkesir'de zeytin ilaçlamasında dron kullanılmaya başlandı
Balıkesir'de zeytin ilaçlamasında dron kullanılmaya başlandı
Balıkesir'de zeytin ilaçlamasında dron kullanılmaya başlandı

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Balıkesir, Türkiye, Zeytin, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de zeytin ilaçlamasında dron kullanılmaya başlandı - Son Dakika


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