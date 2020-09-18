Balıkesir'de zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan işletmeler denetlendi - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, zeytin ve zeytinyağı üreten gıda işletmeleri denetlendi.

Kaymakam Turgay Ünsal ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Recep Özbudak'ın da katılımıyla yapılan denetimde maske, mesafe, hijyen, üretim izni ve son kullanma tarihleri kontrol edildi.

İşletme sahipleri ve çalışanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı daha dikkatli olmaları, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda ikaz edildi.

Gerçekleştirilen denetimler hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ünsal, yılın başından bu yana ilçede 3 bin 40 denetim yapıldığını belirtti.

Ünsal, "Vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla durmaksızın denetimlerimiz devam etmektedir. Bununla birlikte pandemi süreci boyunca bütün hijyenik önlemler alınarak, işletmelerimiz korona tedbirleri kapsamında bilgilendirilmektedir." dedi.